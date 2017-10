Johannes sündis naisena, kuid käis soovahetusoperatsioonil ja möödunud aastal vahetati ka tema isikukood mehe oma vastu. Ta elab vabaabielu mehega ning otsustas tänavu ajutiselt katkestada hormoonteraapia ja loodab sünnitada igati terve ja tubli lapse. Algul otsiti abi viljastusarstidelt, kes aga ei olnud kuidagimoodi nõus kooselupaari aitama, viidates, et sellega rikuksid nad seadust. Lõpuks aga jäi Johannes tänavu suvehakul rasedaks, nii nagu see ikka naise ja mehe suhte ajal juhtub.

Häda on aga selles, et seadus ei tunnista rasedust inimesel, kellel on mehe isikukood. Ükski arvutiprogramm pole mõeldud selleks, et näiteks abi- või toetusraha jagamisel silmas pidada mehe isikukoodiga ema.

„Seaduse järgi saab emale mõeldud abiraha naine, kes on rase olnud vähemalt 154 päeva ja käinud korrapäraselt tervisekontrollis,“ ütles Helsingin Sanomatele Anne Naimaa Soome tervishoiu- ja sotslaalametist. „Kuid seaduse vastuvõtmise ajal ei olnud soovahetused üldse aktuaalsed,“ nendib Neimala, lootes siiski, et seadust täiendatakse või laheneb probleem mõnel muul moel. „Eesmärk on turvata lapse ja ema tervist ja heaolu ja ka praegusjuhul on ju eesmärk sama,“ märgib Neimala.

Parlament tõrgub seadust muutmast

Mure on suuremgi. Praegu Soomes kehtiv seadus nõuab, et sugupoolt muutev transseksuaal peab olema kas hormooniravi all või käima kirurgi juures ja laskma ennast steriliseerida. Teisisõnu: ta ei tohi jääda rasedaks ega ülepea saada lapsi. 85 parlamendiliiget on küll allkirjastanud ettepaneku, et see nõudmine võetaks seadusest välja, kuid siiamaani pole see jõudnud arutusele Eduskunna sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis. Ilma selle komisjoni liikmete enamuse poolehoiuta ei jõua eelnõu parlamendi suurde saali. Praeguseil andmeil on komisjoni liikmeist kaheksa seadusemuudatuse poolt, teised vastu. „Tegemist ei ole ju 50 000 soomlase allkirjastatud petitsiooniga, mida me oleme kohustatud arutama,“ nendib seadusemuudatuse vastu seisev rahvasaadik Vesa-Matti Saarakkala. „Järelikult ei pea me seda ettepanekut üldse arutama.“

Valitsuse asjakohane minister Annika Saarikko ütles Ilta-Sanomatele, et seadusemuudatuse kohta on veel palju lahknevaid arvamusi, kuid ta on valmis asjaga edasi minema niipea, kui on märke ühtsest poliitilisest tahtest.

Sugupoolelt erilaadsete inimeste asju ajava mittetulundusühingu Trasek juhataja Panda Eriksson nendib, et Johannese ja Petri olukord pole kiita, sest praegused seadused kipuvad sarnasied juhtumeid välistama. Jääb vaid loota, et neid mõistetakse ka argiasjus ning ollekse hoolivad nii sünnitamse ajal kui ka sellele järgnevatel päevadel.

„Tavaliselt on sugupoolt vahetanud inimesed sünnitanud või lapse teinud enne, kui naisest meheks või vastupidi muutunud,“ nendib Eriksson. „On üsna raske oli esimene sellises olukorras, nagu Johannes ja Petri praegu,“ möönab ta.

Esimene meessünnitaja oli Thomas Beatie