Õhtulehe sporditoimetus vaatab tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 9. oktoobri valik.

Möödunud nädala pluss

Rallisõitja Ott Tänak tõusis tänu Hispaania ralli kolmandale kohale WRC-sarjas poodiumile 10. korda. Sellel hooajal on poodiumikohti tulnud lausa kuus. Tänakut karjääri jooksul rohkelt aidanud Markko Märtin suutis kolme sekka tulla 18 juhul, seega vahe pole enam sugugi suur. Need arvud kinnitavad taas, et Tänak on leidnud tipprallisõitjale vajaliku stabiilsuse. Pole vahet, kas sõidetakse kruusal või asfaldil - Tänak on sisuliselt alati kiiremate seas. Hispaanias oli tema pool ka terake õnne. Laupäeval lõpetas Andreas Mikkelseni ja Dani Sordo ralli üks ja sama kivi. Ka Tänak riivas sama pahalast, aga Ford Fiesta jäi terveks. Nüüd ootavad ees vaid Walesi ja Austraalia jõuproovid ning praegu liigub kõik selles suunas, et Tänak lõpetab hooaja kokkuvõttes esikolmikus. Liider Sebastien Ogier on ilmselt liiga kaugel, teise koha eest võideldakse langevas joones sõitva Thierry Neuville'iga.