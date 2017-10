„Kiiruse ületamise eest saab vähemalt trahvigi, inimelu võtmise eest mitte!“ tõdeb traagilises liiklusõnnetuses poja kaotanud Heido.

Valgamaal Palamuste külas elav Heido sai hiljuti teada, et tema poja surmaga lõppenud liiklusjuhtum kohtusse ei jõuagi ja traagilise õnnetuse põhjustanud juht ei saa ka kõige väiksemat karistust.

Halbade asjaolude kokkulangemine

Heidol on raske juhtunust rääkida, kuid pereisa otsustas oma mõtted avalikkuse ette tuua, sest leiab, et õnnetuse põhjustanud juhi karistuseta jäämine annab ühiskonnale halva signaali. Palamuste külas kruusatee ääres elavat peret tabas ränk saatuselöök, kui möödunud aasta kevadel hukkus nende kodu lähedal ristmikul pööret sooritanud metsaveoautolt löögi saanud viieaastane Robin. Pereisa tõdeb, et aega ei pööra tagasi isegi siis, kui roolis olnud mees vangi läheks, kuid nõnda traagilisi õnnetusi ei saa õigustada sellega, et tegu oli halbade asjaolude kokkulangemisega.