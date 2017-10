Palju kära, vähe villa, nii võib kokku võtta Sitsi süstlavahetuspunkti kahenädalase tegevuse. Kolm klienti, 11 kasutatud ja 26 puhast süstalt – selline on kahjude vähendamise keskuse trööstitu statistika.

Teisalt on mõistetav, et keskuse sissetöötamine nõuab aega – info uues keskuses pakutavast teenusest ei pruugi olla jõudnud veel kõigi Sitsi asumi narkosõltlasteni ja arusaadavalt pelgavad viimased nii meedia kui ka selgelt ärritunud kohalike tähelepanu. Et keskusevastastest meeleoludest on punktivõite noppimas mõni poliitikki, kes oma sõnumit grafitina keskuse uksele jättes ei erine küll palju tavalisest vandaalist, tähendab see, et keskus ei saagi loota päris segamatule tööle vähemalt kuni valimiste lõpuni.

Kuid just valimised pakuvad võimalust lahendada ummikseisu jõudnud konflikti keskerakondliku linnavõimu ja Tervise Arengu Instituudi vahel. Paraku hakkavad programmides ja kandidaatide väljaütlemistes enam silma kurioosumid, nagu HI-viiruse olemasolus kahtleminegi ja ümar jutt probleemiga tegelemisest. Avalikkusel on selge ootus, et kahjude vähendamise keskused viiakse elumajadest välja. Vähemalt sõnades on seda toetanud TAI.