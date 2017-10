Kuidas peaks käituma inimene, kes astub ühissõidukist korraks välja, et kaasreisijad mugavamalt mööda lasta, ja seejärel siseneb sõidukisse uuesti – kas ühiskaart tuleb sel juhul uuesti valideerida, ja kui sõitja seda ei tee, kas ta riskib trahviga?

Meeli Hunt, Tallinna munitsipaalpolitsei ameti avalike suhete peaspetsialist: Kindlasti ei ole vaja uuesti valideerida. Valideerimine on konkreetse ühistranspordivahendi põhine. On väga kena, et meil on viisakaid ja empaatiavõimelisi inimesi, kes teiste sõitjate mugavuse peale mõtlevad.