On tunne, et meid, eestlasi, püütakse maa pealt ära kaotada. Kuidas sai muidu juhtuda, et kõik saavad ühevanuselt pensionile? Naine, kes pole täitnud looduse poolt peale pandud ülesandeid – istutada puu ja sünnitada-kasvatada vähemalt üks laps – ja elab trullallaa-elu, saab emadega samal ajal pensionile. Aus ja õiglane emade-elujätkajate suhtes oleks: kolm ja enam last sünnitanud-kasvatanud naine saagu pensionile hiljemalt 58aastaselt. Kahe lapse puhul 60aastaselt. Ühe lapse puhul 62aastaselt. Vanaemadel on ju vaja ka lastelastega tegeleda. Naine, kes pole sünnitanud ja eesti rahva püsima jäämiseks kõrtki liigutanud, võib töötada kas või 70aastaseks saamiseni.