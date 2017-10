Kui vajad hea sõbra abi, siis pöördu tema poole. Ära looda, et ta su soove silmist loeb. Räägi konkreetselt ära, milles su mure seisneb. Ta hoolib sinust ja on valmis aitama.

Õhus on nukrameelsuse noote. Meenuda võivad õnnelikud ajad, mida paraku tagasi ei ole võimalik saada. Tuleb taas meelde armastus, millest oled kunagi pidanud loobuma.

Suhtlusaltilt sa täna just ei mõju. Pigem jätad endast külma ja tõsise mulje, mistõttu võõrad sinuga niisama naljalt tutvust tegema ei tule. Sul on vajadus olla kallima lähedal.

Tõsisteks jutuajamisteks sobiv päev. Oled pigem tagasihoidlik ja kuulad teise poole rahulikult ära. Ehkki sul on oma arvamus, ei suru sa seda teistele peale.

Võiksid oma lastes arendada kohusetundlikkust ja töökust. Käsutamisega vaevalt et midagi saavutad. Kui aga näitad head eeskuju, on ettevõtmisest kasu küllaga.

Oled nii kohusetundlik, et eelistad koduseid toimetusi lõbusamatele ettevõtmistele. Mõjud usaldusväärselt, mistõttu julgevad kaaslased sinuga ka tõsistest asjadest avameelselt rääkida.

Hea aeg, et tugevdada oma suhet kallimaga. Tasuks rahulikult omavahel rääkida, käsitleda seejuures ka tõsiseid teemasid. Tähtis on usaldus ja mõistmine.

Töömõtted ei lase sul puhkepäevast täit mõnu tunda. Väga võimalik, et näed asja liiga mustades värvides ja seetõttu kipud muretsema rohkem, kui asi väärt.

Palju õnne, Kaalud! Algaval aastaringil on isiklikud eesmärgid sulle hästi tähtsad. Tead täpselt, mida sa vajad ja selle poole püüdledki. Kui oled suhtes, püsib see kindlana ka rahututel aegadel. Palju aitab sind edasi see, kui oma teadmisi täiendad, uutesse sihtkohtadesse reisid ja oskad mõelda uudsel viisil.