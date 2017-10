Kui su pere sind hoiab ja armastab ja kui su vanemad sind toetavad, siis püüa seda väärtustada ja anna vastu ka omalt poolt! Kaugeltki kõigil ei ole nii hästi läinud.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Proovi oma mõtteis eilsetest tööasjadest lahti lasta, muidu ei suuda sa korralikult välja puhata. Tervislik seisund sõltub suuresti sellest, kui hästi oled enda eest seni hoolitsenud.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sina ise oled see, kes loob tingimused, et õnnelikuks saada. Peaksid end praegu väga hästi omas elemendis tundma. Kui see nii ei ole, saad asja parandada vaid ise.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Pigem peaksid võtma aega üksi olemiseks ja eneseanalüüsiks. Loodetavasti oled mineviku probleemidega rahu teinud ja suudad püsida tänases päevas.

Neitsi

23. august – 22. september

Juhul kui su taskud on tühjad, analüüsi kriitiliselt minevikku. Küllap oled ise millalgi vea teinud ja sinu võimuses on sarnaseid vigu edaspidi suure hoolega vältida.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Infokanalid on avali. See, mida sa pead teada saama, jõuab sinuni. Võib-olla ootamatul viisil, aga saad saatuslikke sõnumeid. Võta neid arvesse, siis on õnn sinuga.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Töisest keskkonnast eemal olles tekkivad parimad mõtted, kuidas oma karjääriga edasi minna. Kui see ei õnnestu, tuleb endaga veel kõvasti tööd teha.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sul ei ole võimalik nüüd ja kohe maailma ideaalseks kohaks muuta. Lõpeta põdemine asjade pärast, mis sinust ei sõltu. Sul on võimalik paremaks ja targemaks inimeseks saada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sinu aju on võimeline intensiivselt töötama ja see ajab sind vaat et hulluks. Kui mingit halba mõtet kerima hakkad, võid niimoodi närvi minna, et ei saa öö jooksul silmatäitki magada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Kõige tähtsam, et on olemas inimene, keda kõigest südamest armastad! Kui sul teda veel ei ole, pead esmalt analüüsima oma seniseid kogemusi suhtluses vastassooga.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kannad minevikutaaka kaasas nagu kive täis kohvrit. Mis oleks, kui sangast lahti laseksid ja selle sumadani lihtsalt igaveseks unustatud paika vedelema jätkasid?

