Kohapeal on üle 100 tuletõrjuja, 21 erivarustusega sõidukit ja 2 helikopterit.

Venemaal põleb suur kaubanduskeskus Sindika. Põlenud pinda on 55 000 ruutmeetrit ning ilmselt see ala ka suureneb.

Maa-aluses parklas on plahvatanud mitu autot.

Lähiümbrus on täitunud musta suitsuga.

Portaali TASS andmeteil on on evakueeritud 3000 inimest ja hetkel pole andmeid kas ja kui palju on vigastatud.