Sinu püüdlused põrkuvad justkui vastu kiviseina, väsid ja heitud kiiresti. Pärastlõunane aeg on hea nii mõttetöö tegemiseks kui ka karjäärialasteks läbirääkimisteks ja muudatusteks.

Asjaliku töö tegemise päev. Pigem tegutse üksinda. Teistega on keeruline samale lainepikkusele saada, nende liigne kriitilisus kahandab tunduvalt su tegutsemislusti.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

On häireid info liikumises. Võimalik, et sa ei saa õigel ajal tööks vajalikku teavet, mistõttu teed midagi valesti ja pead pärast kõik uuesti ümber tegema.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Varahommikul tunned end löögijõulisena, ent ennelõunal üritab keegi tõsiselt su tiibu kärpida. Võtab natuke aega, enne kui taas ree peale saad, õhtul õnnestuvad asjad kui õlitatult.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Üks on see, mida sa teha tahaksid. Hoopis teine aga see, mida tegema pead. Mida kiiremini tüütute toimetustega ühele poole saad, seda rutem saad meeldivate asjade kallale asuda.

Neitsi

23. august – 22. september

Sind võib haarata ebakindlus, hullemal juhul isegi enesehaletsus. Ehk oled tõesti mingi vea teinud, kipud selle pärast liigselt põdema ja ennast süüdistama.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Kui ärkad kallima kaisus, võivad varased hommikutunnid tuua sensuaalse ja seksuaalse elamuse, mille mõju lummuses uneled pool päeva. Nii on elu ilus!

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Kui lased mõtteil minevikku libiseda, siis tuju langeb. Leiad meenutamiseks midagi, mis teen haiget. Ehk oled kunagi teinud mingi vea, mida ei saa enam parandada.

Ambur

22. november – 21. detsember

Mõttetöö ja asjaajamine sujub kenasti. Ennelõunal hoidu aga raha- ja äriasjade ajamisest. Siis võivad tekkida tagasilöögid, pärast mida on juba raskem end uuesti kokku võtta.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Tee tööd, keskendu sellele. Ära lase oma mõtteid ekslema! Pole vaja oma peas kedrata ühiskondlike probleemide temaatikat – see võib sind närvi ajada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Armastuse teema on sulle kõige tähtsam, suhted kallimaga on üsna segased. Eriti juhul, kui sa talle asu ei anna ja aina igasugu probleemidest rääkima kipud.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Hea aeg pooleliolevate toimetuste lõpuleviimiseks. Päris uut projekti poleks aga mõistlik isegi mitte üritada tööpäeva jooksul käima lükata.

