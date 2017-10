Mida kõrgemal positsioonil oled, seda pingelisem ja võitlusterohkem on su päev tööl. On konkurente, kes võivad nüüd aktiivselt sinu vastu tegutseda.

Sul on häid mõtteid oma tööasjade korraldamiseks. Pingeliseks kisub aga maailmavaatelistes küsimustes – neil teemadel võid kellegagi, kes sind ründama asub, lausa riidu minna.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Suhete sõlmimine õnnestub ladusalt, kerge on kellegagi jutule saada. Ehkki sa ei vali inimesi mitte selle järgi kui sarnaselt mõtlete. Hetkel on seksuaalsus sinu jaoks esikohal.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Suhetes võib paljugi muutuda – võib-olla võtate partneriga ette kokkukolimise. Kui aga olete jõudnud punktini, kus ebakõlad tunduvad ületamatud, lähete pauguga lahku.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sinu jaoks on väga tähtis tõestada, kuivõrd tubli oled ja kuivõrd palju oled suuteline ära tegema. Peaksid olema ettevaatlikum, sest rahmeldamine pole tervisele ohutu.

Neitsi

23. august – 22. september

Suhtlus järeltuleva põlvega paneb sind proovile. Laste tahtmised ning arusaamad olukordadest erinevad sinu omadest totaalselt. Pead vajalikuks oma arvamust maksma panna.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tahaksid päeva rahulikult võtta, näiteks tegeleda loominguga. Paraku tõmbavad kodune olukord ja pingelised peresuhted tähelepanu endale.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Info võib olla ärritav – lähed närvi, kui sinu arvates võtab keegi väga võhiklik tegelane enesekindlalt sõna valdkonnas, mida sa tunned. Oled valmis ägedalt vaidlusse astuma.

Ambur

22. november – 21. detsember

Mõtle üheksa korda enne kui rahalise tehingu ette võtad! Kihk tegutseda kannustab sind takka, aga samas ei pruugi sa kõigi asjaoludega kursis olla.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Täna tuleb tähelepanuväärne hetk, mil üllatud, kui suured on su jõuvarud. Eelkõige on meeletult tahtejõudu, sa oled valmis oma tahtmist läbi suruma, maksku mis maksab.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Esmatähtis on elada tänases päevas. Ohtlik on hakata minevikus kaevama. Selgub, et seal on pinget ja allasurutud valu ikka üksjagu. Ära kraabi vanu haavu taas verele.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Tööasjade edendamine sujub kenasti, selle võiksidki tänase päeva eesmärgiks seada. Hoidu aga oma nina toppimisest poliitikasse ja avalikust sõnavõtust rasketel teemadel.

Sünnipäevalapsele