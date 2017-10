„Ma tõesti ei pelga ühtegi grimmi, olla ka vana või inetu, kui ma rolli teen,“ naerab eilses näosaates kõrgeima punktisumma kogunud näitleja Marta Laan, kes võttis ameeriklanna Etta Jamesi rolli valides oma õlule vananeva staari kehastamise. „Ma isegi armastan teinekord olla laval vana ja kole!“

Marta jutt on täiesti usutav, sest ajal, kui draamateatris mängiti suurlavastust „Armunud Shakespeare“, läkitasid kõrtsitüdrukuiks kehastunud Marta ja laulja Lauri Liiv Facebooki ringlema pildi, kus nad nägid välja kui äsja trammirataste alt eluga pääsenud neiud. „Jah, mis parata, sel ajal oli sääraseid inimesi,“ naeratab Marta. „Kui sa olid oma elus üsna näguripäevi näinud, siis selline sa välja nägidki.“

Grimm kippus lõpuks kooruma

Eilses saates esitas Marta bluusidiiva Etta Jamesi laulu „At Last“ nii jahmatavalt, et publiku suu vajus lihtsalt lahti. Mõni poetas heldimuspisaragi. „Tegelikult ei ole säärast grimmi prožektorite all väga raske kanda,“ ütleb näitlejatar, ehkki ajaks, kui saade lõpeb, on Marta Etta nägu kerges koorumisfaasis ning nutab mahavõtmise järele. „Nina pandi lisandina, kuid ülejäänu on kõik liim ja lateks, mis laotati üle näo. Ei ole siin rasket midagi.“

Märksa keerulisemaks osutus hiilgava lauljanna rolli loomine, sest Marta hinnangul jäid need kingad talle siiski suureks. „Ega ma päriselt neid ära ei täitnudki,“ ilmutab ta pärast saadet kriitilist meelt. „Arenguruumi on siin küll ja veel! Paratamatult on Etta James legend. Hämmastav naisvokalist, kes suutis väga palju erinevaid tehnikaid ja stiile üheks siduda. Tema oli üks paha tüdruk!“

Marta end Etta Jamesi tasemele ei upitaks. „Mina olen siiski näitleja, kes laulab ja kraaksub siis, kui vaja on – lauljaks ma ennast kindlasti ei pea. Laulja on minu puhul ikka natuke liiga suur sõna. Ning eks mul põlv ikka lavale minnes värises ka – see on raske laul!“