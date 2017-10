Tulipunased tapjakontsad, vägev puusaümbermõõt, hiigelripsmed ning mustjas juuksepahmakas. Säärase esinemisvarustusega patseeris „Su nägu kõlab tuttavalt“ teise saate aegu mööda lavataguseid ringi laulja Bert Pringi, kelle etteasteks oli Nicki Minaji „Anaconda“. Berdi sõnul pole tema tänased kõrged kontsad veel mingi meistriklass – muusikalis „Linnupuur“ tuli tal tippida 17sentimeetristel platvormidel. „Tõsi, need olid saapad,“ muigab ta. „Saabas hoiab jalga stabiilsemana.“ Bert naerab, et loosiratas tema suhtes väga armuline polnud – pärast eelmise nädalavahetuse Heli Läätse õnnistati teda näosaate teises osas uuesti naiserolliga. „Juba teist nädalalõppu järjest teen naist,“ muheleb ta. „Mul jalad nende kontsade pärast valutavad rämedalt. Jalg ei ole harjunud selliseid jalanõusid kandma, mu hüppeliiges on ikka väga pinges ja sääremari ka – aah! Kohe, kui need kontsad alt ära saan, panen jalga oma valged tossud, mis on kõige mugavamad jalanõud.“

Kas tal õnnestub oma mugavaid Nike tosse ka mõne lavanumbri puhul kasutada, pole teda, kuid igal juhul eelistaks Bert tikk-kontsade asemel varbaid sirutada mõnusamas jalanõus. „Võiks ju tulla mingi mugavama koreograafiaga number, kus saaks rahumeeli valgeid tosse kasutada,“ unistab ta, kuid lisab, et tundis end Nicki kostüümis siiski päris hästi, ehkki seda võib olla raske uskuda.

„Me oleme stuudios ju pika päeva, teeme proove ning läbimänge ja õhtuks olen füüsiliselt suhteliselt küpse. Selleks ajaks on pingelangus juba nii suur, et ei peagi kohutavalt närveerima ega muretsema. Lihtsalt lähed ja teed! Oled selle liigse närvi maha saanud ning sind ei häiri enam miski: ei need tissid ega pepud, kontsad ega küüned ning parukas suus ja silmas. Pole probleemi!“