„See pilt, mida näed osalejate poolelt, on hoopis teistsugune. Selle peale ma ei tulnudki!“ ütleb külaliskohtunik Inga Lunge, kes näosaates mullu artistina osales. „Väga tore, et olen nüüd saanud mõlemat proovida – artistide diivanit ja kohtunikutooli.“

Inga muigab, et kohtunikelaua taga istumise teeb keerukaks ajaolu, et pead numbrite järel midagi mõistlikku arvama, kuid kogemus osalejana annab teadmise, kuidas kõik oma etteastesse panustavad. „Kõik artistid on andnud endast 110 või 1000 protsenti! On käinud proovides, neil on seljas ebamugavad kostüümid, peas soojad parukad, värvilised läätsed silmades – nende silma panek, osalejad teavad, on valus ja nõuab harjumist,“ loetleb Inga tublide artistide kannatuste raja konarusi.

Kui mitu korda suutsid kolleegid Ingat oma etteastetega rabada, on külaliskohtuniku tooli maitsnud näitlejannal esimese hooga raske öelda. „Sa ju tead, et nad teevad järele erinevaid lauljaid, ja millega siin ikka väga rabada on – üllatada on ju alati väga keeruline. Näitlejate puhul, keda oled juba eri rollides näinud, suuri üllatusi ei tulnud – ma näiteks ju teadsin, et Marta Laan väga hästi laulab,“ arutleb Inga. „Eks siingi hakkab tööle X-faktor, see kummaline miski ja see oli Marta numbri puhul olemas. Ja samal ajal näiteks Hanna, keda ma varem ei teadnud, oli paras üllataja. Mul on nüüd probleem: pean vaatama, milline ta päriselt välja näeb – praegu oli ta Little Richardina mustade vuntside ja kruusis juustega mees. Arvan, et tegelikult on tegu väga ilusa naisterahvaga!“

Inga arvates on uutel tulijatel, keda publik näeb esimest korda, isegi pisut kergem kui kogenud artistidel. Sel lihtsal põhjusel, et neile ei heideta ette, et nende oma hääl kumaks imiteeritava häälest läbi. „Igal juhul tegi Hanna supernumbri! Nii et isegi kui sa tead ja arvad, et mis siin ikka üllatuda, siis lõpuks on iga numbriga nii, et vaatad ja hüüad: vau!“