Kodumaine räpipunt Põhja-Tallinn annab 13. oktoobril välja oma neljanda stuudioalbumi „Alati olemas“. Värske album kogub kokku bändiliikmete viimaste aastate helged ja tumedad hetked ning kaasab veel mitmeid tuntud kodumaiseid muusikuid nagu Rolf Roosalu, Koit Toome ja Markus Teeäär. Õhtuleht kohtus bändi liikmetega albumi eelkuulamise õhtul ning uuris, milline töö on seekordse albumi taga ning mida see muusikute enda jaoks tähendab.

Tundub, et Põhja-Tallinn on hetkel oma parimas ja tugevaimas koosseisus ning uus album „Alati olemas“ on valmis tehtud mõttega pakkuda midagi kõigile. Kostuvad nii rajuma rokibiidiga lood, kui ka elektroonilisema ja akustilisema tooniga tulevased hitid.

