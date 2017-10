„Peastarvutamise maailmameistrivõistlustel on viis ala, need tuleb läbi teha 50 minutiga, kes kõige rohkem punkte saab, on võitja,“ seletab Jaan talle juba tavaliseks saanud võistlust. „Sellel aastal olid aladeks täisarvudega liitmine, kümnendmurdudega lahutamine, naturaalarvudega korrutamine, kümnendmurdudega jagamine ning lünkadega tehted.“ „Ega see mul iseenesest ei tule, pean ikka harjutama,“ räägib Jaan. „Iga päev tunnike, mõni päev võib-olla pool tundi. Aga enne võistlusi treenin kindlasti rohkem.“

Jaan Otter on üks neid väheseid eestlasi, kes võib rinna kummi lüüa ja öelda: ma olen seitsmekordne maailmameister. Aga 15aastane Kivilinna kooli poiss oma saavutustega ei uhkelda, tema mõtted on põhikooli lõpetamisel.

Olgu ka ära öeldud, et peastarvutamises ei võistle ainult koolinoored, ka täiskasvanutel on oma tiheda konkurentsiga võistlused.

Jaani jaoks sai kõik alguse Kivilinna koolist, kus juba aastaid tegutseb pranglimise ring. Pranglimine tähendabki võistlemist peastarvutamises. Nime on asi saanud Prangli saare järgi, sest selle mõtles välja kunagine Prangli kooli direktor Kalev Põldsaar. Jaani esimene klassijuhataja Külli Anijago nägi, et poisil tuleb arvutamine hästi välja ja soovitas teda pranglimise ringi. Ja nüüd on Jaan üks kõvemaid arvutajaid ilma peal.

Kuue riigi maailmameister

Kevadel seitsmendat korda maailmameistriks tulnud Jaan on enamiku omaealiste ja juba seljataha jäänud vanuseklasside rekordeid enda nimele kahmanud, kaasvõistlejate seas on ta omandanud vaat et iidoli staatuse.

„Viimastel maailmameistrivõistlustel tahtis Ukraina poiss, kes tuli maailmameistriks nooremate seas, oma suure eeskuju Jaaniga koos pilti teha,“ meenutab Jaani ema Tatjana Otter. „Ta oli nii väike, et ulatus Jaanile võib-olla nabani. Nad tegid koos pilti ja siis ta kallistas Jaani, see oli väga liigutav hetk.“ Jaani saavutusi ei vähenda ka see, et maailmameistrivõistlusi korraldab ja neil osaleb ainult kuus riiki: Ukraina, Sloveenia, Gruusia, Leedu, Läti ja Eesti. Sellest hoolimata on konkurents tihe ja võitjat raske ennustada.

Jaani ema Tatjana ja kasuisa Tarmo teavad poja võistlemisest kõike, sest tegu on terve perekonna harrastusega. Võistleja kulutused küll kaetakse, kuid noort võistlejat omapäi väljamaale saata ju ei saa. Pealegi on mõttesport nagu iga teine sport, kus võistleja peab keskenduma võistlusele. Nii et saatjad peavad olema ja noorte puhul sõidab võistlusele kaasa perekond, kes kõike korraldab ja võistleja meeleolu üleval hoiab.

„Puhkusi plaanime ka selle järgi, kuidas Jaanil võistlused on,“ seletab ema.

Peab ennast tõestama

Jaani emale tuleb meelde lustakas vahejuhtum, kus alguses ei tahetud uskuda, et üks koolipoiss võib nii väle arvutaja olla. „Pidime siis kohale minema ja näitama, et selline poiss on tõesti olemas, muigab Tatjana.

Ka oma koolis tuli Jaanil end vahel tõestada. Kui Jaan oli väiksem, siis vanemad poisid võtsid ta enda sekka ja panid proovile – kas ta tõesti suudab nii kiiresti peast arvutada? Ka nemad ei tahtnud uskuda, et üks tavaline koolipoiss võib vaid hetkega öelda keeruliste tehete vastused.

PALJU ON 45 KORDA 96? See on 4320, ütleb justkui muuseas Jaan Otter, seitsmekordne maailmameister peastarvutamises (Aldo Luud)

Pranglimise väljamõtleja Kalev Põldsaar on käima tõmmanud koos Margus Sõmeraga uue koolinoorte internetikeskkonna nimega Nutisport, milles on peetud juba kaks korda Eesti meistrivõistlusi. Jaan on Nutispordi võistlustel Kivilinna kooli võistkonna kapten ja tema võistkond on kaks aastat tulnud Eesti meistriks. Samuti on Jaan ka individuaalselt mõlemal korral need võistlused oma võistlusklassis võitnud.

Sportlikus mõttes maailmameistrile mingeid soodustusi ei tehta. Mitmel spordialal on päris tavaline, et tiitlikaitsja saab järgmistele võistlustele automaatselt. Peastarvutamises sellist korda ei ole. Ka maailmameister peab alustama kõike algusest peale – esmalt kohalikud võistlused, siis piirkondlikud ja viimaks riiklikud, mis otsustavad tiitlivõistlustele minejad.

Praegu põhikooli viimases – üheksandas – klassis õppiv Jaan lõpetas eelmise õppeaasta kiituskirjaga ehk tunnistusel olid kõik viied. Peastarvutamine on ajule suurepärane treening ja aitab ka teiste õppeainetega lihtsamalt toime tulla, seda ütleb Jaan ja tema tulemused. „Matemaatikaõpetajat ma piinlikku olukorda pannud pole,“ ütleb Jaan. „Ka matemaatikaülesanded on ikka samasugused kui teistel. Ei anta mulle spetsiaalseid asju.“

Selle aasta tähtsamaks asjaks ei nimeta Jaan järjekordseid võistlusi, vaid hoopis põhikooli lõpetamist. Järgneb loomulikult gümnaasium ja seda kindlasti Jaani kodulinnas Tartus.