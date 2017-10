"Sel nädalal nägime üht jubedaimad tragöödiat Ameerika ajaloos. Nagu kõigil teistel, on ka mul raske aru saada, mis tol õhtul juhtus. Ja kuidas korjata need tükid kokku ning hakata paranema. Paljud inimesed kannatavad – lapsed, vanemad, vennad, õed, sõbrad – nad on kõik osa meie perest. Ma tahan neile kõigile öelda, et meil on teie pärast valus ja me tunneme teie valu. Kuid võite olla kindlad, et saame nendest rasketest aegadest koos üle," ütles Jason ning lisas, et Ameerika hing ja side on murdumatud.