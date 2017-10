"Mina ei taha enam poliitikasse minna," räägib endine poliitik ja näitleja Katrin Karisma nädal enne järgmisi valimisi. "Minu jaoks on see hirmus suur vastutus. Ma enam ei julge vastutada terve Eesti eest, ja enam ei taha."

"Ma tunnistan, et ma ei saanud hakkama," ütles Karisma oma poliitikukarjääri kohta ning lisas, et pole pettunud. "Ma usun, et minu asemel on seal paremad inimesed."