Eriti kaunis on ka linateose muusika

Filmi “Minu näoga onu” lõpuloo “We Can Be Together” autor on eesti filmimuusika Grand Young Man Sten Sheripov, seekordse artistinimega Invisible Mother (Nähtamatu ema). Lugu jääb kuulajate sisekõrva silitama ilmselt tundideks pärast filmi lõppu.

Filmi üks lavastaja Andres Maimik kommenteerib: “Mis see Juhan Liiv luuletaski? Kui mina olin veel väikene mees, üks helin mul helises rinna sees. Ja kui mina sirgusin suuremaks, läks helingi rinna sees kangemaks... Meie tuulisel ja paesel pinnal on just helin rinnus see, mis aitab igasugusest saastast läbi sumbata. Sama lugu on filmindusega. Ükskõik, kui raskeid inimsuhteid film ka ei käsitleks, on väga oluline, et lõpus jääks vaatajale kuidagi kerge ja puhastatud tunne. Steni hindamatu teene ongi see, et ta aitas meie autorite kollektiivil seda tunnet muusikaliseks briljandiks lihvida. Vilistage rõõmsasti kaasa”.

