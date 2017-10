"Eile hommikul leidsime alustuseks koti, milles oli Kim Walli sviiter, sokid ja kingad. Samas kotis oli nuga ja metall, mis hoidis kotti põhjas. Hiljem leidsime jala ja siis hiljem veel teise jala, kohe pärast seda ka pea, mis oli ka koti sees," rääkis Taani politsei esindaja Jens Møller Jensen ajakirjanikele.

Politsei ametniku sõnul ei olnud peal muljumis- või muid kahjustusjälgi. Leitud kehaosad aitavad välja selgitada naise surma asjaolud. Taani politsei ei ole siiani veel kindel Rootsi ajakirjaniku Kim Walli surma põhjuses.

Küll aga on kinni peetud 46-aastane Peter Madsen, kes on ajakirjaniku mõrva peamine kahtlusalune. Talle on esitatud süüdistus Walli tapmises ja tema keha ebasündsas kohtlemises. Prokuratuur on tema vahi all hoidmist pikendanud 31. oktoobrini. Mees on üritanud seda korduvalt vaidlustada, kuid tulutult.