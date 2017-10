"Selgus, et poiss oli vanemate teadmata võtnud kodust auto ning läinud sõpradega sõitma," ütles põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe.

Põhja prefektuur kinnitas, et liikluspolitseinikud olid eile Raplamaal liiklusjärelevalvet tegemas, kui avastasid ühe sõiduki roolist 13-aastase poisi, kellel seaduse järgi auto juhtimise õigus puudub.

Politseimajor Valdo Põder teatas Twitteris, et laupäeval tabasid korrakaitsjad autoroolist 13 aastase poisi. Politseinike sõnul lõppes seekord lõppes sōit ōnnelikult ja ohutult.

"On õnn, et noorukit märkasid liikluspolitseinikud enne, kui juhtus õnnetus. Kui rooli läheb juhtimiskogemuseta noor, kes tahab sõpradele muljet avaldada, kuid riske hinnata veel ei oska, siis õnnetus hüüab tulles," rääkis Kullamäe.

Noormehelt võeti selgitus ja ta anti vanematele üle. Seaduse mõistes on tegu süüvõimetu isikuga, mistõttu teda menetlusalusena vastutusele ei võeta. Lapsega tegelevad edasi noorsoopolitseinikud.

"Kõik selle juhtunu asjaolud on täpsustamisel ning välja tuleb selgitada seegi, kuidas laps autovõtmed sai. Õnneliku lõpu, ent õpetliku näite varal soovitan aga kõikidel lapsevanematel veenduda, et sõidukivõtmed ei ole lastele kättesaadavad. Ent palju olulisem on selgitustöö usaldusliku suhte loomiseks. Lastele tuleb rääkida neile arusaadavas keeles ja neile mõistetaval viisil, miks mõtlematu teol võivad olla saatuslikud tagajärjed. Selline autosõit võinuks jääda nendele lastele viimaseks. Kui laps seda päriselt mõistab, siis loodetavasti õnnestub selliseid juhtumeid tulevikus vältida," sõnas Kullamäe.