Rahu, ainult rahu! Kui töises õhkkonnas oma emotsioone süüdimatult välja näitad, siis on küll tüli majas. Enne suu avamist loe mõttes vähemalt kümneni.

Sulle võib tunduda, et kolleegid ei saa asjadest õigesti aru, ainult sina tead täit tõde. Kipud oma arvamust kaaslastele (võib-olla üsnagi võimukal moel) peale suruma.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Küllaltki raske päev juhul, kui oled lapsevanema rollis. Järeltulijate käitumine võib olla kummaline ja lausa provokatiivne, see mõjub ärritavalt.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Kõige rohkem haiget saavad meile teha need inimesed, kes on kõige kallimad. Väga võimalik, et keegi pereliikmeist avaldab sulle survet või nõuab sinult midagi.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Üsna hea hetk juhul, kui sul on vaja põhjalikult mõttetöösse süveneda. Ent koostöö läheb üle kivi ja kändude, sest nii sul kui ka su kaaslastel on praegu keeruline kompromisse teha.

Neitsi

23. august – 22. september

Äriasjus kisub jõuliseks rebimiseks. Võimalik, et keegi su konkurentidest kasutab alatuid võtteid või manipuleerib eriti nutikal, ent sugugi mitte väärikal viisil.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Merkuuri ja Pluuto kvadraadi mõjul oled võimeline oma mõtteid väga jõuliselt sõnadesse panema. Sõnad on relvaks, mille abil suudad teisi mõjutada ja oma tahtmist saada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Kipud teiste inimeste küsimustele ägedalt reageerima. Ilmselt tuletab nende käitumine sulle kuidagi meelde ebaturvalisi olukordi minevikust ja seetõttu tunned end ebakindlalt.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sõprussuhted ja rahaasjad tuleks praegu küll lahus hoida. Pole välistatud, et keegi sulle üsna lähedane isik võib raha pärast sinu suhtes suurt kadedust tunda.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Võib kiskuda sõnasõjaks maailmavaatelistel teemadel. Küllap usud, et sinu arusaamine asjast on absoluutne tõde ning üritad teisigi selles veenda, tehes seda jõulisel moel.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Kui pead täna kuhugi sõitma, siis ole tähelepanelik ja ettevaatlik. Liikluses ära mingil juhul reegleid riku. Keegi kaasliiklejaist võib sind surmapõlglike manöövritega üllatada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Keegi võib sulle väga jõuliselt oma mõtteid peale suruda. Vaidlema asudes sa temast ilmselt jagu ei saa, parem on jutt lihtsalt kõrvust mööda lasta.

Sünnipäevalapsele