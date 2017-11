Päev sobib hästi nii püsivust ja pingutust nõudvaks süsteemseks mõttetööks kui õppimiseks. Mälu on hea, haarad uut materjali lennult, suudad loogilisi seoseid luua.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Algus võis ju raskegi olla, kuid nüüd on asjad käima lükatud. Kui aga järjepidevalt usin ja tubli oled, saad peagi oma töö ja vaeva vilju maitsta.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Püsid pigem lõbutsemise kui tõsise töö rügamise lainel. Mõned kohustused võivad lausa vastikud tunduda, nii kipud neid edasi lükkama. Hing ihkab meeldivasse seltskonda.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Oled uudishimulik ja õppimisvõimeline, vaatad maailma avara pilguga. Võimalik, et saad välismaalastega suheldes paljugi teada, aeg on soodne ka reisimiseks.

Neitsi

23. august – 22. september

Pole mõtet püüda oma emotsioone maha suruda või neist kuidagi jõuga üle saada. Sul tuleb sügavale endasse vaadata. Kui end mõista suudad, saad tagasi sisemise tasakaalu.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Kuitahes kiire su elutempo ka poleks, pead kindlasti lähedaste inimeste ja kodu jaoks aega leidma. Võta aega, et teha kodus ära need tööd, mis juba ammuilma ootavad.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Võib tekkida soov mööda poode kolada, kusjuures ostma ahvatlevad sind kallid, luksuslikud asjad. Luba endale midagi ilusat, aga tee otsus kaalutletult, ära raha tuulde loobi.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sul on tegutsemisvabadust. Kui keegi sind takistada üritabki, on sul küllalt lihtne teda oma teelt tõrjuda. Mõjud säravana, energiat jätkub nii töötamiseks kui lõbutsemiseks.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Häid võimalusi on tulekul, oskad märgata, kuidas oleks kõige õigem neid ära kasutada. Praegu on siiski veel liiga vara oma ideedega lagedale tulla, ole kannatlik.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Energia on kenasti kontrolli all. Suudad end distsiplineerida, asjad olulisuse järjekorda seada. Kui juba midagi tegema hakkad, annad endast parima, saavutad edu ja tunnustust.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sul tuleb vastu võtta pöördelisi otsuseid. Ehkki aeg võib anda soodsaid rahalisi võimalusi, ei ole materiaalsed väärtused siiski kõige olulisemad.

Sünnipäevalapsele