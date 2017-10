Pead end kokku võtma ja tegema olulisi koduseid otsuseid. Kõik oleks muidu väga tore, kuid keegi võib üritada ennast su asjadesse segada, sest leiab, et tema on palju targem.

Kui satud olukorda, mis sind kuskilt otsast ärritab, ei saa sa kuidagi jätta sõna võtmata. Paraku ei suuda sa seda eriti diplomaatiliselt teha, mistõttu on õhus konfliktide tekkimise oht.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Pereringis pead suutma oma sõnu kontrollida. Keegi on sinus ehk pettunud, sest oled mõtlematult välja öelnud midagi niisugust, mille salajas hoidmine oli tema jaoks tähtis.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Näed maailma avara pilguga, uudishimulikult uurid ka nende inimeste arvamust, kes sinust erinevad. Suudad mõista seisukohti, mis erinevad sinu omadest.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Et oma elu huvitavamaks muuta, võiksid oma raamaturiiuli üle vaadata ja ühe põnevana tunduva raamatu sealt välja tõmmata. Teadmiste ammutamiseks on päev soodne.

Neitsi

23. august – 22. september

Veenuse ja Saturni kvadraadi mõjul võid tunda väsimust ja vajadust seltskonnast eemale tõmbuda. Vaikuses ja rahus laed oma patareisid kõige paremini.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Kõik oleneb sellest, millise pilguga ise olukorda vaatad. Mõnes mõttes on kõik lausa ideaalne, teisalt aga tundub asi lootusetu. Proovi leida võimalikult realistlik vaatenurk.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sulle tundub, et targem on oma suu kinni hoida ja talitada selle järgi, mida teised arvavad. Kas sa oled tõesti nende peale nii kindel, et oma seisukoht minetada?

Ambur

22. november – 21. detsember

Tunned, et need, kellega kõige rohkem kokku puutud, ei olegi su kõige paremad sõbrad. Su hinge närib kahtlus, et keegi ei olegi võimeline sind täielikult mõistma.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Aeg annab võimaluse teha otsustav samm suhete vallas. See nõuab küll parajalt julgust ja meelekindlust, aga kuna oled selle tee enda jaoks selgeks mõelnud, on eeldus eduks olemas.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Tahad viibida tarkade inimeste seltskonnas. Hindad neid, kes on viitsinud palju õppida ja ennast arendada, rumalad inimesed tunduvad tühised.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Jääd teiste sõnu kergesti uskuma, aga on oht, et nad petavad sind. Võimalik, et kipud ka ise kellelegi valetama või tahad kedagi enda huvides alt vedada.

