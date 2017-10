Võistluse korraldasid Politsei- ja Piirivalveamet koostöös Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste ning Päästeliiduga. Ka osavõtjate hulk oli kirju, sest kohal olid nii vabatahtlikud kui ka need, kelle jaoks on merelt inimeste päästmine igapäevane vastutus.

Milline ülesanne on kõige raskem? "Ma arvan, et kõige raskemad ülesanded on kindlasti esmaabiülesanded," sõnas Kotkas ja juhtis tähelepanu maas kannatanuid mängivatele vabatahtlikele. Üks neist oli pandud mängima inimest, kes kaotanud laeval juhtunud tööõnnetuses käe. "Kui me räägime suurõnnetustest, siis on sellise vigastusega väga kiire," kommenteeris Kotkas. "Meeskonnas on ainult kolm liiget ja nad ei jõua kõikjale."