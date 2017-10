„Sellel aastal tuli Eesti pärimusmaastikul mitu head albumit välja – Curly Strings , Rüüt , Estbel, Silver Sepp jne – ja kõik bändid on olnud ka väga aktiivsed. On suur au , et meie fännid meid nii toetavad ja hoiavad, kuulavad meie muusikat ja käivad kontsertidel ja hääletavad etnokulpe!“ ütleb torupillimängija Sandra Vabarna .

„Albumiga oleme sellel aastal kõvasti tööd teinud ja tuuritanud ning see on väga oluline verstapost meie karjääris,“ õhkavad ansambli Trad.Attack! liikmed. Ansambel võitis tänavusel etnokulpide jagamisel parima heliplaadi („Kullakarva), laulu („Kallimale“) ja ansambli auhinnad.

Sandra ütleb, et muidugi lootsid nad neid auhindu saada. Enim lootsid nad parima albumi ja ansambli tiitleid, sest parim lugu on Sandra sõnul igaühe maitse asi. „Albumiga oleme sel aastal kõvasti tööd teinud ja ringi tuuritanud. See on meie karjääris väga oluline verstapost.“ Lisaks välismaal rändamisele andis bänd ka kodumaal kaks suurt kontserti , et midagi uut ja värsket pakkuda. „On tore näha, et see töö on end ära tasunud ja meid on just fännide poolt selle eest tunnustatud.“

Parima muusiku auhinna napsas Trad.Attack!-i trummar Tõnu Tubli. „Ma olen üdini meelitatud, sest viimased paar aastat on olnud korralikult tuuritamist ja näen oma trummikomplekte üsna harva,“ tõdeb ta. „Selle auhinna pühendan oma trummikomplektidele, sest nemad on mu eneseväljenduse käepikendused ning ilma trummideta ei saakski ma lihtsalt sellise au osaliseks!“ Et bänd ise tuuritab praegu ringi ja on hetkel Tšiilis, võtsid Tõnu auhinna vastu tema vennad Siim ja Mati.

Tõnu Tubli saadikud etnokulpide jagamisel (Robin Roots)

Bändi auhinnal käisid järel aga nende taustajõud – tantsivad metsloomad. Parima artisti tänukõne pidasid Sandra, Tõnu ja Jalmar aga telefonikõne vahendusel. Muusikud ütlevad, et neil on tõeliselt kahju, et pidid tänavu jagamiselt puuduma. „Oleme seal olnud igal aastal ja nii tore on alati pärast kiiret suve sõpru näha ja mõnusat sügisest Viljandit sisse hingata,“ ütleb Sandra. „Aga muusika on meie töö ja seekord olime samal ajal Tšiilis.“ Siiski vaatasid nad auhinnajagamist interneti vahendusel, sest neil oli õhtuse gala ajal päev.

Trad.Attack!-i saadikud etnokulpide jagamisel (Robin Roots)



Nüüdseks on Trad.Attack!-il juba 12 etnokulpi. „Aastal 2014 saime viis auhinda, aastal 2015 saime kolm kulpi, möödunud aastal ühe ja tänavu lisandus kolm.“ Kõik kulbid on Sandra sõnul omamoodi olulisem, kuid rahva silmis on vast kaalukaim aasta artisti oma, mille Trad.Attack! juba neljandat aastat järjest sai. „Loomulikult on oluline ka parima albumi auhind, sest „Kullakarva“ on meile nagu oma laps. On ka suur rõõm, et arhiivisalvestistega lugu „Kallimale“ rahvale kõige enam meeldis. See näitab, et meie juured ja arhailine kõla on olulised.“

Muide, „Kallimale“ polekski peaaegu plaadile saanud, sest Jalmar arvas, et see ei sobi nende repertuaari. Sandrale meeldis see lugu ammu, kuid Jalmari arvates oli nende jaoks liialt romantiline. „Mul oli ammu see arhiivisalvestis olemas, aga kuidagi polnud teistel selle osas veel inspiratsiooni tekkinud,“ ütleb Sandra. Ühel proovipäeval hakkasid nad Tõnuga selle looga jämmima. „Sündisid mõned mõtted, mis ka Jalmarile meeldima hakkasid ja nii ta vaikselt meie repertuaari sisse sulas,“ sõnab Sandra.

Praegu on Trad.Attack!-il käsil USA ja Tšiili tuur, mis on nende ajaloo pikim. „Tuuri selgroog sai just murtud ja Tšiilis saime natuke ka puhata. Nüüd hakkab aga tuuri teine pool, mis on täis varajasi lende ja hiliseid kontserte,“ ütleb Sandra. Tuur läheb neil hästi. „Ees on veel 10 kontserti Ameerikas, mille hulgas on nii suuri festivale kui ka klubisid.“

Trad.Attack! tuurimelus (Erakogu)

Sandra ütleb, et üks seni ägedamaid hetki on olnud võimalus näha ja musitseerida koos bändi hea sõbra ja suurepärase Tšiili muusiku Nano Sterniga, kes on Tšiilis lausa superstaar. „Kindlasti ka pikemad sõidud USA teedel New Mexicos, kus avanesid võimsad vaated.“ Kontserte on antud New Mexico ja California osariikides ning Tšiilis, nii festivalidel kui ka klubides ja kontsertsaalides. „Kõik on olnud väga erinevad. Kuna meile meeldib pigem esineda festivalidel, sest seal on publik teatud festivalimeeleolus, tooks välja Globalquerque festivali.“