Peaminister Jüri Ratas (KE) ütles, et vaatamata Keskerakonna juhatuse otsusele, et kooseluseadus tuleb tühistada, ei tühista seda praegune ega ka järgmine riigikogu koosseis.

"Kooseluseadust selle riigikogu koosseisuga, selle koalitsiooniga ei tühistata. Tõsi on ka see, et selles koalitsioonis ega riigikogu koosseisus ei võeta suure tõenäosusega vastu kooseluseaduse rakendusakte. See jääb heas või halvas mõttes vahekoosseisuks," ütles Ratas usutluses Lääne Elule.

Küsimusele, kuidas ületada vastuolu, et jõus on Keskerakonna juhatuse otsus, mis ütleb, et kooseluseadus tuleb tühistada, vastas Ratas, et erakond lähtub selles küsimuses valitsuskoalitsiooni konsensusest ja konsensust sellest küsimuses praegu valitsuses ei ole.

"Keskerakond on koalitsioonis, selles küsimuses praegune koalitsioon konsensust ei leia. Keskerakond ei ole opositsioonierakond, vaid lähtub sellest, et ellu saab viia seda, milles valitsusliidu ühisosa on olema," lausus Ratas.

Küsimusele, kas Ratas peab õigeks kooseluseaduse tühistamist, ta konkreetset vastust ei andnud.

Ratase hinnangul on kooseluseaduse vastuvõtmist keeruline tagasi võtta, samuti, et inimestel on õigus elada ja armastada nii nagu õigeks peavad.