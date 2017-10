„Kui keegi kujutab ette, et selle kohtuprotsessi tagajärjel tapavad nad mu lõpuks ära, siis sellest ei tule midagi välja. Mida aeg edasi, seda positiivsem on kogu see asi minu jaoks,” ütleb Edgar Savisaar oma Hundisilma talus usutlust andes.

Kohtu all olevat Keskerakonna endist juhti ja protsessi ajaks linnapeaametist kõrvaldatud Edgar Savisaarega usutlust kokku leppida pole lihtne: „Annan intervjuusid siis, kui mina tahan, mitte siis, kui ajakirjanikud tahavad.” Ta ütles, et ei näe põhjust, miks mitte uuesti Tallinna linnapeaks saada. Savisaare sõnul teeks tema valimisliit koostööd kõigi volikokku sisse saavate poliitiliste jõududega.

Küsimusele, kas Tegusa Tallinna ja Savisaare liit teeb volikokku saades kõigiga koostööd või välistab kellegi, vastas Savisaar, et teevad koostööd kõigiga, kes ületavad valimiskünnise.

Uuesti linnapeaks saamise kohta ütles Savisaar, et miks mitte. „Miks mitte? Ma olen praegu linnapea,” sõnas Savisaar.