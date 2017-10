Hanso sõnul tehti Varssavi tippkohtumisel üliolulisi otsuseid, mis puudutavad Läänemere piirkonna julgeolekut, sealhulgas ka Eesti julgeolekut. „Rumeenia ja Musta mere piirkond on teemad, mille tähtsust NATO jaoks ei tohi alahinnata,“ ütles Hanso. „Venemaa agressioon Krimmis ja mujal Ukrainas on siinse piirkonna sõjalist tasakaalu ning julgeolekuolukorda tõsiselt muutnud."

Mihkelsoni sõnul peab NATO laiendama heidutuse mõistet, lisades konventsionaalsetele lahendustele ka võimekuse kaitsta avatud ühiskonda massiivse mõjutustegevuse eest. „Mida vastupanuvõimelisem on ühiskond, seda püsivam on ka alliansi koosmeel ning valmisolek liikmesriikide julgeolekut tagada,“ ütles Mihkelson.

Hanso märkis, et NATO liitlased on Rumeenias kohal, arutama peab seda, kas see kohalolek on piisav. Ta lisas, et Rumeenia on lubanud oma kaitsekulutused järgmise 10 aasta jooksul hoida kahel protsendil SKPst, mis väärib tõsist tunnustust.