Jääkarumaailma pidulikule avamisele kutsuti täna vaid loomaia lähemad sõbrad ja projektile õla allapannud. Kõikidele külalistele avatakse see pühapäeval kell 11. Loomaaia kommunikatsioonispetsialisti sõnul otsustati kahe avamise kasuks eelkõige uude koju kolinud jääkarude endi pärast, et näha, kuidas loomad suuremale rahvahulgale reageerivad.

Pärast kõnesid ei lõigatud mitte linti, vaid murti sümboolselt jääst valmistatud puurivardad: "Head sõbrad, jääkaru maja on avatud!" kõlas rõõmus hääl ning külalised pääsesid uudistama puuri, milles elavad praegu hiljuti emaks saanud Friida koos poja Aroniga.

Loomaia töötajate sõnul hakkavad karud puuriga juba harjuma. Kui alguses kippusid nad muru üles kraapima, siis nüüd enam see huvitavana ei tundu. Külaliste ees mängisid karud jääkuubikuga, mille sisse oli peidetud kala.

Loomaaed kutsub jääkarumaailma uudistama

Pühapäeval, 8. oktoobril kell 11 avatakse Tallinna Loomaaia jääkarumaailm kõigile külastajatele.

Avamise puhul toimub jääkarumaailma ees suures telgis mitmeid tegevusi - päeva juhib jääkaru Tormi, jagatakse Kalevi Põhjakaru komme ja toimub Politsei- ja Piirivalveorkestri kontsert. Lapsed saavad ühiselt jääkarusid joonistada. Jääkarude jaoks kogutakse raha jääkaruteemaliste näomaalingute tegemise ja jääkarupildiga küpsiste müügiga. Lisaks saab koos Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsiga teha endale jääkaru pildiga T-särke ning terve päeva vältel on avatud jääkaruteemaline infopunkt. Tegemist jätkub kella 15-ni, infopunkt on avatud kella 17-ni.

Jääkarudele hakati uut, avarat, moodsat ja mugavat kodu ehk polaariumi rajama eelmisel sügisel. Kokku kulus sellele üle kolme miljoni euro - Tallinna linn panustas projekti ligi 2,7 miljonit eurot, annetajad Tallinna Loomaaia Sõprade seltsi kaudu ligi 350 000 eurot ja riik 35 000 eurot. Ehitustööd teostas Astlanda Ehitus OÜ.

Tallinna loomaaias elab neli jääkaru - isane Nord, emane Friida ning nende pojad Nora ja Aron.

Jääkaru on üks maailma suurimaid kiskjaid, kelle elupaik on põhjapoolkera arktilistel aladel. Kliimasoojenemine mõjutab kogu planeeti, aga iseäranis nende suursuguste loomade elupaiku. Kliimamuutused ja inimtegevus on oluliselt muutnud mere ökosüsteemi, kahandanud liustikualasid ja sulatanud jääpanku, kus loomad elavad. Väga oluline roll jääkarude kaitses on loomaaedadel, kus peetavad loomad aitavad säilitada liigi geneetilist baasi ning võimaldavad teadvustada inimestele polaaralade asukate olukorda.

Pühapäeval, 8. oktoobril kell 11 avatakse jääkarumaailm kõigile külastajatele. Avamise puhul toimub jääkarumaailma ees suures telgis mitmeid tegevusi: päeva juhib jääkaru Tormi, jagatakse Kalevi Põhjakaru komme ja toimub politsei- ja piirivalveorkestri kontsert. Lapsed saavad ühiselt jääkarusid joonistada.