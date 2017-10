„Kui naistemoes on pilgud küütlevalt detailidel ja sarmikuse loob eri kümnendite kooslus, siis konkreetselt meestemoes on fookuses nooblid materjalid, linlik ning rutiinivaba stiil,“ kirjeldab stilist Ženja Fokin sügis-talvist hooaega.

„Noored ja stiil käivad käsikäes, see on eneseväljendus, lust ning pulseeriv energia!“ ütleb Ženja Fokin, et poelettidel on endiselt kõige kuumem kaup lõhkised teksad. „Tervitused kõikidele vanaemadele, lõpetage noorte teksade kinni lappimine!“ Juurde soovitab stilist lisada mõni ägeda pildi või hüüdlausega pusa ning lendurijaki (ehk bomber). Proovi lendurijakki ka klassikaliste pükste ja triiksärgiga.

Lendurijakk 59,99 eurot (H&M)

Teksad 29,99 eurot (H&M)

Vabaajajalatsid 39,99 eurot (H&M)

Prillid 7,99 eurot (H&M)

Pusa 53 eurot ("HILP“ kauplusest Oma Asi)

2. Fookuses mugavus!

Triiksärk hoiab triiksärgi vormi ka pika päeva lõpuks, lihtsalt tasub endale valida kehatüübile vastav riideese. Classic – klassikaline, sirgelõikeline, sobib „paagiga“ kandjale. „Sellega tunned ennast mugavalt, riietus ei ahista“. Tailored – hea istuvus, kuid tagab ka liikumisvabaduse. Slim (extra slim) – väga hea kehasse istuvus. Komplekti inspiratsioon pärineb ragbisportlaste stiilist ja on inspireeritud lausest „huligaanide mäng, mida mängivad härrasmehed“ („game for hooligans played by gentlemen“). Mugav riietus on ideaalne nii vaba aja kui ka kontoris kandmise kombinatsioonina. Särtsakad punases toonis püksid sobivad ka mõne ühevärvilise triiksärgi juurde. „Rohket katsetamiserõõmu!“ soovitab Ženja.

Fookuses mugavus!

Püksid 49,95 eurot (Cortefiel)

Nahast püksirihm 36,95 eurot (Cortefiel)

Triiksärk 49,95 eurot (Cortefiel)

Bleiser 129 eurot (Pedro del Hiero)

Puidust lips 48 eurot (Wooden Lifestyle)

3. Moetooted, mis loovad ajatu garderoobi vundamendi. Märksõnaks klassika!

„Antud komplekt on kindlasti moes ka kümne aasta pärast, seega tasub investeerida kvaliteeti, eriti toodetesse, mida on omavahel nii kerge komplekteerida!“ teeb Ženja aplausi kvaliteetsetele materjalidele, milleks on vill, siid ja nahk.

Klassika (Meisi Volt)

Beež mantel (100% kaamelivill) 499 eurot (Suitsupply)

Valge triiksärk (100% puuvill) 79 eurot (Suitsupply)

Lips 39 eurot (Suitsupply)

Pintsak 299 eurot (vill, siid), (Suitsupply)

Püksid 129 eurot (100% vill), (Suitsupply)

Poolsaapad 299 eurot (100% nahk), (Suitsupply)