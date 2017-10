Eesti jalgpallikoondis kohtub täna õhtul Lõuna-Portugalis, Faro lähistel Algarve staadionil MM-valikmängus Gibraltariga. Peatreener Martin Reim lausus eilsel pressikonverentsil, et algkoosseisus sammuvad kindlasti platsile keskkaitsja Enar Jääger ja vasakäär Siim Luts (mõlemad olid samuti pressikonverentsil). Õhtuleht proovib ka ülejäänud üheksa meest välja nuputada ning ennustada tervet Eesti algkoosseisu. Väravavaht Mihkel Aksalu | Kuivõrd Aksalu tervis on korras, ei näe ühtki põhjust, miks ta peaks järsku pingile taanduma. Vasakkaitsja Artur Pikk | Ken Kallaste langes vigastusega valikust välja, seega on variandid, kas Pikk või Dmitri Kruglov. Kuigi Martin Reim on varasemat Kruglovi vasaku jala tsenderdusi kiitnud, langeb valik Pikale. Jah, mees on parasjagu klubita, kuid elu on näidanud, et vähene mängupraktika ei sega teda koondises väga head esitust tegemast. Pealegi on Pikk rünnakute ülesehituses pisut mitmekülgsem ja teravam kui Kruglov, kelle šanss on pigem teisipäevane Bosnia mäng.

Keskkaitsja Ragnar Klavan | Kapten.

Keskkaitsja Karol Mets | Reim lausus pressikonverentsil, et Klavan, Mets, Jääger ja Nikita Baranov neljakesi täna platsile ei mahu. Seega Mets kaitsva poolkaitsjana ei alusta, kuid tundub loogiline keskkaitses eelistada Hollandi kõrgliiga meest Norra omale. Keskkaitsja Enar Jääger | Reim kinnitas, et Jääger alustab, seega pole rohkem kommentaare vaja. Paremkaitsja Taijo Teniste | Omal positsioonil juba mitmendat aastat vaieldamatu raudvara. Kui Taijo on terve, siis Taijo mängib. Vasakäär Siim Luts | Reimi garantii. Keskpoolkaitsja Mattias Käit | Reimi käe all täpselt aasta eest Gibraltari vastu valiksarja debüüdi (ja elu teise koondisemängu) kirja saanud 19aastane Käit on korduvalt tõestanud, et kuulub parasjagu Eesti 11 parema jalgpalluri sekka. Tulenevalt oma paarimehest mängib täna kontrollivamas rollis. Keskpoolkaitsja Konstantin Vassiljev | Mängus, kus Eesti on soosik ja eeldatavalt rohkem ise palliga, pole võimalik maestrot pingile jätta (erinevalt järgmisest matšist Bosnia ja Hertsegoviinaga, kus see on teoorias tõenäolisem, praktikas ilmselt mitte). Tulenevalt Gibraltari tasemest pole vaja Vassiljevit ka valeründajana kõige kõrgemal mängitada, sest me ei tunne temast kaitsefaasis nii suurt puudust. Paremäär Sergei Zenjov | Traditsiooniline valik. Eriti olukorras, kus kõige tõenäolisem asendaja Ats Purje jäi traumaga koondisest eemale. Teisisõnu, reaalsed alternatiivid puuduvad.