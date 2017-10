„Hea, et meie kulbi peal on kirjas „Parim uusfolk artist“. Ma arvan, et me olemegi päris uudne, sest meil on palju omaloomingut. Viimasel plaadil polegi nii palju traditsioonilist muusikat, kui omaloomingut,“ ütleb ansambli Curly Strings kontrabassimängija Taavet Niller. Curly Strings viis tänavuselt Etnokulpide jagamiselt koju ühe auhinna.

Bändi lauljatar Eeva Talsi ütleb, et tal on kahju, et paljud teised ägedad Eesti artistid Etnokulpide jagamisel tunnustamata jäid. „Neid, kes tunnustamist ja äramärkimist väärivad, on veel väga palju. Minu unistus oleks, et nominatsioon oleks palju laiem,“ ütleb ta. Curly Strings oli veel nomineeritud parima loo, parima heliplaadi ja parima artisti kategoorias ning Villu Talsi võistles ka parima muusiku tiitli nimel. „Eesti pärimusmuusika rokib, on äge ja populaarne. Kuulake seda!“ ütleb Eeva.

Pea aasta tagasi, möödunud aasta oktoobri lõpus vahetus Curly Stringsis kitarrist – Jalmar Vabarna võttis vastu otsuse edasi minna Trad.Attack!-iga ning tema asemele tuli Jaan Jaago. „Sisseelamine oli hästi loomulik,“ ütleb Jaan. „Oleme kõik juba mitu aastat omavahel tuttavad ja sõbrad ning teistes ansamblites koos mänginud. Midagi üleloomulikku või veidrat selles polnud,“ kinnitab mees. Eeva ütleb, et Jaan oli uueks kitarristiks üks ja ainus valik.

Tänavu juulis andis Curly Strings välja uue albumi „Hoolima“, mis salvestati nädalaga Hispaanias. Eeva ütleb, et Eestis on küll piisavalt häid salvestusvõimalusi, kuid neil vedas – bändiliikmed tutvusid Grammy auhinnale nomineeritud viiuldaja Casey Driesseniga, kes nende albumi produtseeris.

Vaata Õhtulehe videost, kuidas läks nii, et lõpuks ulatas uue plaadi salvestamisel abikäe ka Dani Castelar, kes muu hulgas salvestanud popikuningas Michael Jacksoniga!