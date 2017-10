Täna kella 20 seisuga oli kohalike omavalitsuste volikogude valimistel üle Eesti maakonnakeskustes hääletanud 13 564 ja interneti teel oma hääle andnud 47 864 valijat. Kokku on seega valiku teinud 61 428 inimest.

Tallinna üheksas jaoskonnas on käinud valimas 7962 ja Tartus kuues jaoskonnas 2735 inimest. Teistest maakonnakeskusest on kõige aktiivsem osavõtt olnud Pärnu jaoskonnas, kus on hääletanud 391 inimest, edastas valimiste meedianõunik Kristi Kirsberg.

2013. aasta kohalikel valimistel oli teise päeva õhtuks maakonnakeskustes hääletanud 9981 inimest, e-hääle oli andnud 32 931 valijat.