Soomes Tampere McDonald'sis saab alates selle nädala kolmapäevast osta veganburgerit. See on maailma esimene McDonald's, kus selline valik võimalik on. Ka Prantsusmaal saab peagi osta lihavaba burksi.

Le Monde ja MTV kirjutavad kiirtoiduketi plaanist hakata serveerima taimse kotletiga burgerit. Esimesteks katsealusteks on Soome ja Prantsuse kliendid. Tampere McDonald'si McVegan vegekotlet on sojapõhine ning lisaks tavapärastele lisanditele nagu salat ja saiakuklid on selle vahel ka munavaba kaste ning mõistagi ketšup ja sinep.

Prantsuse burger on küll lihavaba, kuid mitte loomsete toiduaineteta nagu soomlaste McVegan. Selle vahel on punasest pestost, emmentali juusust, riivsaiast, porganditest ja piimjuure segust kotlet.

Kiirtoidukettidel on ikka olnud tavaks menüüd täiendada teistsuguste või eri riikide toitumisharjumuste iseärasustest inspireeritud einetega.