Võistlustules on heliplaadid, mis ilmusid 2016. aasta oktoobrist kuni 2017. aasta septembrini ning millest on auväärne žürii valinud Etnokulp 2017 nominendid. Pärimusmuusika austajad said hääletada kategooriates nagu parim uusfolk artist, parim muusik, parim lugu, parim debüütplaat, parim heliplaat, parim artist ja ehe pärimusmuusika.

Etnokulp 2017 pälvisid:

Aasta debüütplaat; ehe pärimusmuusika – Martin Müller ja Villu Talsi

Laval on auhinnatud muusikute jaoks ka keris, et kulbid sisse õnnistada. Öeldakse, et kui kulp jääb õnnistamata, kuivab ta lõhki.

(Robin Roots)

Parim uusfolk artist – Curly Strings

(Robin Roots)

Parim heliplaat – Trad.Attack! „Kullakarva“

Parim lugu – Trad.Attack! „Kallimale“

Parim artist – Trad.Attack!

Kuna Trad.Attack! vallutab hetkel maailma ning on parasjagu Tšiilis tuuril, ei saanud nad kohale ise plaati vastu võtma tulla. See-eest ulatati kulp nende ustavatele taustajõududele – metsloomadele.

„Kallimale“ on lugu, mis ei pidanud esialgu nende plaadile „Kullakarva“ üldsegi jõudma. Selle loomiseks kasutati Siberi eestlaste koorisalvestist. „Mina ütlesin, et see lugu ei sobi meie repertuaari, aga Tõnu (trummar Tõnu Tubli) ja Sandra (torupillimängija Sandra Vabarna) tegid seal midagi, ma leidsin kogemata ka õiged akordid ja viis minutit hiljem oligi jälle lugu olemas," meenutas Jalmar Vabarna Õhtulehele.

Parima artisti etnokulbi tänukõne pidas Trad.Attack! telefoni vahendusel. Sandra sõnul on neil tunnustuse üle väga hea meel, kuna pool Ameerika tuuri on alles ees ning seni pole plaadimüük eriti õnnestunud. Nüüd saavad nad aga enne iga kontserti öelda, et see on Eesti parim etnoalbum!

(Robin Roots)

Parim muusik – Tõnu Tubli kollektiivist Trad.Attack!

Et Tõnu on koos Jalmari ja Sandraga Tšiilis, kutsuti lavale kulpi vastu võtma tema vennad Siim ja Mati.

(Robin Roots)

Raadio 2 erikulp – Silver Sepp

Auhinda oli vastu võtmas Silveri esimene klarnetiõpetaja Häädemeeste muusikakoolist