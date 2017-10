"Kuldne Mask Eestis 2017" avati pidulikult esimest korda Eesti sügispealinnas Narvas.

Festival avati Saša Pepeljajevi Moskva teatri balletilavastusega „Cafe „Idioot“ Fjodor Dostojevski romaani motiividel. Eelmisel aastal võitis sama lavastus parima nominatsiooni kategoorias „kaasaegne tants“.

Ka Eestis tuntud koreograafi töö on suunatud laiemale auditooriumile ning on põnev vaatamine mitte ainult modernse balleti fännidele, vaid kõigile, kes on avatud uutele vormidele ja klassika vabale interpreteerimisele.

Etendust näeb veel täna ja homme Tallinnas ning 9. oktoobril Tartus.

