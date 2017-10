Festhearti festivali avafilmina jõuab täna Rakveres ekraanile Soome 100. juubeli auks loodud ja juba ka Oscari nominendiks esitatud eluloofilm "Tom of Finland». Filmi maailmaesilinastus toimus veebruaris Göteborgi filmifestivalil. Filmi režissöör on Dome Karukoski, nimiosas Pekka Strang. Eesti kinodesse jõuab film alates 13. oktoobrist.

Touko Laaksonen sai laiemalt tuntuks homoerootiliste joonistuste autorina

Reaalsel elulool põhinev "Tom of Finland" räägib Soome kunstnikust Touko Laaksonenist, kes sai laiemalt tuntuks homoerootiliste joonistuste autorina, kuid keda tunti rohkem Tom of Finlandi nime all. Kangelaslikkuse eest autasusid pälvinud ohvitser Tuoko Laaksonen naaseb koju peale põrgulikku teenistust Teises maailmasõjas ning avastab, et elu rahuaegses Soomes on sa-mamoodi piinarikas. Sõjajärgses Helsingis on tuntav tugev homofoobne tagakiusamine. Tuoko leiab peidupaiga kunstis, mis keskendub homoerootilistele joonistustele musklilistest meestest. Tom of Finland kehastab ennekõike inimest, peategelasest kunstnikku. Filmis näidatakse ka seda, mida tähendas olla homoseksuaal pärastsõjaaegseil aastail Soomes, Saksamaal ning Ameerikas.