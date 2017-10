Vene häkkerid varastasid 2015. aastal USA rahvuslikult luureagentuurilt NSA küberkaitset puudutavat informatsiooni, vahendavad Reuters ja Wall Street Journal. Väidetavalt kasutasid häkkerid Vene firma Kaspersky Lab tarkvara.

NSA süüdistab Vene valitsust, et selle heaks töötavad häkkerid varastasid infot selle kohta, kuidas USA välismaistesse arvutivõrkudesse pääseb ja ennast küberrünnakute vastu kaitseb. Kui süüdistustel on alust, võib tegu olla viimaste aastate suurima küberturbe intsidendiga.

Agentuur sai toimuvale jälile kui üks nende lepinguline töötaja laadis kõrge tähtsusega materjali enda koduarvutisse. Töötaja kasutas koduarvutis Venemaa küberfirma Kaspersky Lab viirusetõrjet. Väidetavalt kasutasid Vene häkkerid seejärel Kaspersky tarkvara, et kõnealusesse koduarvutisse sisse pääseda.Töötaja vallandati 2015. aastal, kuid NSA keeldub toimunust täpsemat kirjeldust andmast.

Kaspersky Lab eitab oma osalust jõuliselt ja kinnitab, et neile pole keegi näidanud põhjapanevaid tõendeid sellest, et nende tarkvara või ettevõte oleks juhtumis kuidagi kaasosaline olnud. Nad on enesele tahtmatult sattunud geopoliitiliste võimumängude keskele, seisab nende pöördumises. Selle aasta septembrist on Kaspersky Labi viirusetõrje Ameerika riigiasutuste netivõrkudes keelatud.