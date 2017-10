Kontserni OG Elektra omanik Oleg Gross saabus Viljandisse, et avada seal oma esimene kauplus. Ärimees tuli kohale helikopteriga, mis maandus Mulgi Marketi katusele.

Viljandi korrsepondent Kenno Soo teatel oli kopteri majakatusele maandumine esimakordne Viljandi ajaloos. Selleks, et kopter EC 130 ohutult maanduda saaks, tuli Mulgi Marketi katust tugevdada. See on ka ainus katus Mulgimaa pealinnas, kuhu kopter võib maanduda.