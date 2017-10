President Kersti Kaljulaidi esimesel ametiaastale hinnangu andmisel on erakonnad üsna ühel meelel – suuri altminekuid pole olnud ja riigipea on üsna hästi hakkama saanud. Teistsugust hinnangut oleks parteidelt ka raske oodata, sest kuidas sa laidad tippametnikku, kelle sa oled ise ametisse valinud, olgugi et kiirustades ja parteiliste mängude tulemusel kujunenud sundolukorras.

Nii ei olegi ehk halb, kui meil on mitu parteid, mis pretendeerivad presidendierakonna nimele või leiavad, et riigipea väljendab oma ametitegevuses just nende mõtteid. Millest muust saab see kõneleda, kui et riigipea on meil parteideülene.

Samas pole Kaljulaid kaldunud ka sellesse sohu, et tunneks teda valinud erakondade ees mingit tänuvõlga või püüaks neile kuidagi meeldida. Magusamaksu välja kuulutamata jätmine kõneleb iseenda eest. Eesti poliitikas eriti uudselt reljeefne on aga riigipea äsjane hoiatus konkreetselt ühe erakonna valimise eest. Ka muude seisukohavõttudega on riigipea silma paistnud ja kohati ärritanudki, mis on ju parem variant, kui presidendi tegemised jätaksid meid kõiki täiesti ükskõikseks. Ja seisukohtadega ärritamine on kindlasti parem variant kui varem traditsiooniks olnud pidev pildil püsimine riigipeade isikliku kinnisvara riikliku ülalpidamise küsimustega.

Esimene aasta on sisseelamise aeg. Edaspidi on meil põhjust olla nõudlikumad. Maailm meie ümber ei näita rahunemise märke ning Eesti peab maailmapoliitika hoovustes mitte ainult pinnale jääma, vaid ka targalt silma paistma. Kas president Kaljulaidist saab ajapikku meie Kersti nagu avansiliselt avaldasid lootust aasta tagasi tema valijad? Saame näha. Eeldused selleks on olemas, kui neid mitte maha mängida.