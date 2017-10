Võiks arvata, et raamatu puhul mängib suuremat rolli sisu, mitte väljanägemine. Ometi ei kutsu igava kaanega teos end pihku haarama ning raskesti loetav kiri ja liiga väiksed reavahed teevad ka sisult väärt teosele karuteene.

Ühe raamatu tekst liigub silme all kui lennates, teise puhul kaob pidevalt järg ära ja silmad väsivad kiirelt. Millest see sõltub?

Alustame värvist. Enamikust raamatutest vaatab vastu must kiri valkjal taustal. Vilunud raamatukujundajate Andres Tali ja Angelika Schneideri sõnul on selline kooslus silmale lihtsalt kõige mugavam. Schneider lisab, et lumivalget paberit ei peeta nii silmasõbralikuks kui pisut kreemikat paberit.

Tali on lugenud, et näiteks koolides oleks kõige parem jälgida hoopis rohelist kirja kollasel tahvlil. „Heleduse-tumeduse kontrast on lugemiseks alati parem kui värvikontrast, mille puhul oleneb loetavus palju ka valgusest,“ selgitab ta. „Kindlasti on punane kiri kollasel paberil väga uhke, kuid pika teksti puhul on see silmadele ülimalt väsitav.“