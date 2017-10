Kakskümmend aastat tagasi kutsus Hollywoodi tipp-produtsent Harvey Weinstein noorukese näitlejanna Ashley Juddi luksushotelli töökohtumisele. Kuid Weinsteinil oli üll vaid hommikumantel ning ta tegi ettepaneku Ashleyt masseerida. Teise variandina pakkus Hollywoodi üks võimsamaid mehi välja, et näitlejatar vaatab, kuidas ta end duši all peseb. New York Times paljastas neljapäevases pommloos, et Miramax Filmsi ja Weinstein Company rajaja on ligi 30 aastat naisi seksuaalselt ahistanud.

„Kuidas saada võimalikult kiiresti toast välja, ilma et ma Harvey Weinsteini välja vihastaks?“ mäletab Judd (49) oma mõttekäiku Beverly Hillsi Peninsula hotellis. Nüüd tunnistab ta, et tundis juhtunu pärast aastaid häbi. „Hiljem mõistsin: issand, nii ju ei tohi. See on seksuaalne ahistamine. See on ebaseaduslik. Kirusin end, et ma lahkudes ei öelnud: „Okei, tõbras, nüüd ma kutsun politsei!““

New York Times väidab neljapäevases artiklis, et aastate jooksul on Weinstein (65) vähemalt kaheksale naisele vaikimisraha maksnud, et nad teda kohtusse ei kaebaks. Seksuaalne ahistamine on lehe andmeil kestnud juba 30 aastat. „2014 kutsus Weinstein Emily Nestori, kes oli vaid päeva tema ajutise alluvana töötanud, samasse hotelli ja tegi uue pakkumise: kui Emily nõustub seksuaalsuhtega, aitab Harvey tal karjääri teha,“ kirjutas leht.