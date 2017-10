„Ma pean tõenäoliseks, et ikkagi hakkan raadiotööst puudust tundma,“ tunnistab Owe Petersell (45), endine raadio Elmari peatoimetaja ning saatejuht. „Saate kokkupanemisest – et nüüd ütlen selle lause ja panen selle laulu, moodustan mingi terviku, millega tahan midagi öelda või mingi emotsiooni edasi anda. Sellest hakkan kindlasti puudust tundma.“

Kui Owe andis teada, et kavatseb raadio Elmarist lahkuda, polnud see tegelikult väga suur üllatus. See polnud ühe hetke tuju, mis Owet kannapööret tegema kannustas. „Ma olen minekule mõelnud ja öelnud seda siis, kui Elmar sai kümneaastaseks,“ muigab ta. „Ehk siis juba kümme aastat tagasi mõtlesin, et võib-olla nüüd peaks ära minema. Kui Elmar sai 15, mõtlesin uuesti, et ehk nüüd. Eks see mõte on olnud mul aastaid. 20 aastat on ühes kohas ikka hästi pikk aeg. Arvan, et see on nii minu kui ka raadio perspektiivis hea, et mingi muutus tuleb.“