Kaljulaid eelistab kanda pigem lihtsaid, klassikalisi lõikeid ja selgeid toone. Rõivad on mugavad, sündsa pikkusega ja tihti Eesti disainerite looming. Aina rohkem on riigipea seljas näha mustreid ja erinevaid värve. Suvel ja sügise saabudes tekkisid pilti mängulised lillemustrid, triibud ja ruudud. Ei karda naine ka moekalt üleni julgesse punasesse riietuda.

Kersti Kaljulaid on moevallas reageerinud kiiresti ja adekvaatselt. Hallist kontorihiire stiiliga naisest on saanud tänu headele nõuandjatele naine, kelle kostüümidel ja kleitidel tasub silma peal hoida.

President eelistab kanda igapäevarõivaid, mis on kättesaadavad ning mõistliku hinnaga, näiteks kodumaised kaubamärgid, nagu Mosaic, Year jpt. Esinduslikel ja nõudlikel puhkudel valmivad kleidid kodumaiste disainerite Ülle Suurhans-Pohjanheimo ja Lilli Jahilo käe all. Garderoobis on ka Ivo Nikkolo, Oksana Tanditi, Marimo ja Iris Janvieri moemaja rõivaid ning paistab, et ühte konkreetset lemmikkaubamärki tal pole.