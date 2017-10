Kui president Toomas Henrik Ilves ütles kõigele „jah“, siis Kersti Kaljulaidist on saanud pigem „ei“ president. Toomas Hendrik Ilves: Ärma talu saaga, värvikirev eraelu, arrogantne nätsunärimine, seismine näoga maailma ja seljaga Eesti poole ning kirikukülastus jõuluaal. Kersti Kaljulaid Kadriorgu ei kolinud, Liberty residentsi ei tahtnud, jäi koju Nõmmele. Tema kõnedest ja tegudest kumab läbi, et Eesti elu on tema prioriteet. Kuigi Kersti Kaljulaiul on samuti käsil teine abielu, siis Ilvese naistevahetus jätab praeguse presidendi eraelu ikkagi varju. Ka on võrreldes Evelin Ilvesega on Kaljulaidi abikaasa Georgi-Rene Maksimovski avalikust elust kadunud kui tina tuhka ja murdis ka presidendi abikaasade traditsiooni loobudes SOS Lasteküla ja Aasta kodu patroneerimisest. President Ilvese ametiajal said SOS Lasteküla patrooniks olla kaks tema naistest - Evelin ja Ieva.. „See on iga riigipea ja tema abikaasa otsustada, milline see roll täpselt olema saab ja eks üht-teist kujuneb välja ka nii-öelda töö käigus,” on president Kaljulaidi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe Õhtulehele öelnud, aga siiani pole härra Maksimovski mingeid kohustusi võtnud.

Eraeluvallas leiab ikka midagi ühist ka: nii Ilvesel kui Kaljulaidil on neli last, mõlemal poeg ja tütar esimesest abielust. Abielust Georgi Rene Maksimovskiga sündis Kaljulaidil kaks poega, Ilvesel on abielust Evelin Ilvesega tütar, Ieva sünnitas talle möödunud aasta septembris poja. Kaljulaid on vanaema, Ilvesel lapselapsi pole. Kersti Kaljulaidi poolvend Raimond on poliitik, Toomas Hendrik Ilvese vend Andres on BBC ajakirjanik.

Jõulud veedab Kaljulaid pigem lähedastega, kui käib kirikus. “Riiklike tähtpäevade, samuti kiriklike pühade puhul kirikus käimine ei oleks siiras olukorras, kus kirikuskäik pole olnud minu jaoks varem nende tähtpäevade osa,“ on ta oma otsust põhjendanud. Ka presidendikantselei krediitkaardikulutused on Kaljulaidi ametiajal püsinud palju madalamad, kui Ilvese ajal. Siinkohal on aga märkimisväärne mainida, et euromiljonär Kaljulaid omab kinnisvara, osaleb ettevõtluses ja investeerib väärtpaberitesse.