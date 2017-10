Meie president on rikas. Selle sõna kõige otsesemas tähenduses – tema jõukus peitub arvukas kinnisvaras, väärtpaberites kui ka igakuises sissetulekus, mis on kadestamisvääne ka võrdluses teiste riigipeadegagi.

Tõsi küll – igakuist ligi 12 000-eurost üleminekutoetus Euroopa kontrollikojast saab Kaljulaid vaid järgnevad paar aastat, misjärel jääb talle 5299eurone presidendipalk. Aga kuidas on tema suhtumine rahasse – kas presidendiproua on sendisaagija või priiskab heldelt kui Eesti kalevipoeg Helsingi laeval?

Hoolimata jõukusest ei ole presidendiproua minetanud reaalsustaju ning elab suuresti tagasihoidlikku elu, vähemalt avalikkuse ees. Teadaolevalt pole tal ühtegi hirmkallist hobi, ka jahti ega eralennukit mitte. Suhteliselt minimalisltiku elustiili põhjus võib peituda tema lasepõlves. Teadaolevalt ei sündinud Kersti Kaljulaid hõbelusikas suus, vaid pidi ise ennast üles töötama. „Loomulikult on ka minul sõpru ja sugulasi, kelle sissetulekud jäävad alla Eesti keskmise taseme ja ma ei ole kaotanud võimet mõista, kui keeruline on toime tulla, kui raha ei ole. Mina elasin oma elu esimese poole kah nii, et raha oli vähe või polnud seda üldse. Mul on see meeles,“ meenutab president.

Oma kodu valikul langetas Kaljulaid tagasihoidliku otsuse tahtes edasi elada Nõmmel asuvas eramus, selle asemel, et presidendilossi kolida. Ka kodused kommunaalkulud katab presidendiproua enda taskust, eristudes selgelt Toomas Hendrik Ilvese Ärma talust, mille arved on jäänud suuresti maksumaksja kanda.

Ka Kersti Kaljulaiu kaasa Georgi-Rene Maksimovski ei kasuta maksimaalselt hüvesid, mis kaasnevad seadusega presidendi abikaasaks olemisega. Ta loobunud ametiautost ja sekretärist. Sellest hoolimata potsatab Maksimovski tasku abikaasa staatusest tulev esindustasu 1590 eurot. Võrdluseks võib tuua Evelin Ilvese, kes kasutas presidendi abikaasana kõiki talle ette nähtud hüvesid.