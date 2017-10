President Kersti Kaljulaid on oma ametiajal teinud 16 ametivisiiti. Kõigi maakondade elanikud on võinud veenduda, et president on lihast ja luust inimene, kel oma huvid ja soovid. Näiteks meeldib talle praetud kitsejuust.

President oli ametis olnud veidi üle nädala, kui käis esimesel sisevisiidil. Paldiskis, et pidada Liibanoni suunduvatele sõduritele kõne. Ajakirjandus ei märganudki, ristis Kaljulaidi esimeseks sisevisiidiks hoopis ringsõidu Lääne- ja Ida-Virumaal.

Vahetult enne seda teatas president sotsiaalmeedias:: „Soovin järgmiste kuude jooksul külastada kõiki Eesti maakondi.“ Lubaduse täitis ta tänavu juunis, kui Kaljulaid käis kaemas Võru maakonda.