Eesti metsade pruunkarud on kui kaamera ette loodud! Lääne-Virumaa karukaamerate ette on mõmmikud jäänud väga lustakates seikades, parimad palad on ka piltidena salvestatud.

Parim poseerija on kahtlemata mõmmik, kes end justkui teleka ette oleks visanud. Kui vaid keegi miskit nosimist ka tooks...

(Karukaamera/Rakvere Jahindusklubi)

Mis ta seal küll teeb? On need nüüd jõuharjutused, tugevuse demonstratsioon või vihapurse?

(Karukaamera/Rakvere Jahindusklubi)

Plärts ja pikali! Kui termomeeter varahommikul vaid 12 kraadi näitab, on paras aeg, et kõhuli visata ja esimesi soojendavaid päikesekiiri oodata.

(Karukaamera/Rakvere Jahindusklubi)

Ja lõpuks... Mida teevad karud ühe uduse juunikuu hommiku hakul? Eks ikka väikeseid mõmmibeebisid: