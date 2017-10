Pärast Las Vegase veresauna levitasid infoagentuurid fotot, millel näeb noort meest oma kehaga noort naist katmas. Nüüdseks on selgunud, et fotol olev mees on Matthew Cobos (pildil). Tegemist on alates 2013. aastast USA armees teeniva mehega, kes teadlikult otsustas oma kehaga naist kuulirahe eest kaitsta, vahendab Daily Mail.

Hetk hiljem juhtis ta naise turvalisse kohta ning suundus tagasi haavatuid abistama. Matthew Cobos sulges ühel haavatul verejooksu oma püksirihmaga ning teiselt võttis palja käega kuuli haavast välja.

Las Vegases pühapäeva õhtul hotelli Mandalay Bay 32. korruse aknast kontserdikülastajaid tulistanud 64aastane Stephen Paddock tappis 58 ja haavas täpsustatud andmetel 489 inimest. Neist 317 oli neljapäevaks haiglast lahkunud.

Kui eriüksuslased Paddocki sviidi ukse õhku lasid ja sinna sisenesid, oli ta juba endalt elu võtnud. Uurijate arvates ei olnud Paddockil enesetapumõtteid ning tegelikult soovis ta pärast massimõrva hotellist põgeneda. Ta ei jõudnud aga lahkuda, sest enne jõudis ukse taha hotelli turvamees, kes kutsus politsei. Paddock tulistas turvameest läbi ukse ja tabas teda jalga.

Paddocki autos oli 50 kilogrammi lõhkeainet ning veel relvi ja laskemoona. Seetõttu oletavad uurijad, et ta kavandas teistki veresauna. Kui algselt arvati, et Paddock tegutses üksi, siis nüüd peavad uurijad võimalikuks, et tal oli ka kaasosaline.